L'Histoire secrète du regretté Elhaj Ibou Sakho

Fils de Elimane Sakho et de Fatoumata Ndiaye dite Mame Ngouye Sigui, naquit le mercredi 20 décembre 1911 au quartier Keury Kao à Rufisque, Dakar.

Tout le prédisposait à devenir un érudit de l'islam d'autant plus que son père, Mame Elimane avait déjà une parfaite maitrise du Coran et des textes religieux avant même sa rencontre avec Malick Sy à Ndiarndé.

C'est à la suite de cette rencontre que Mame Elimane s'est installé à Rufisque en tant qu'imam Ratib et représentant de Seydil Hadj Malick.



À bas âge, El Hadji Ibrahima Sakho fit ses études coraniques à Diamal dans la région du Saloum auprès du marabout Abdou Cissé surnommé « Borom Diamal » qui était aussi son oncle. Après avoir fait ses humanités auprès de la famille Cissé, Ibrahima Sakho rejoignit son père à Rufisque pour poursuivre ses études. Il fera ensuite son service militaire, intégrera l'armée sous le matricule 255 6 RAC et participera à la Seconde Guerre mondiale.



À l'âge de 18 ans, il reçut le Wird Tidjane1 de la part de son père. Quelques années plus tard, alors qu'Ibou Sakho n'avait que 26 ans, il reçut l'autorisation spéciale de délivrer le Wird Tidjane aux fidèles (Ijaza Itlaqi).

C'est en 1945 qu'il effectua son premier pèlerinage à la Mecque.

Paix et prières à cet exceptionnel érudit.





Guissé Pène