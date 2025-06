PSG - Inter Milan : une voiture percute la foule pendant les célébrations à Grenoble et fait 4 blessés

Rédigé par Dakarposte le Dimanche 1 Juin 2025 à 04:36 modifié le Dimanche 1 Juin 2025 - 04:44

Alors que le PSG a remporté sa première Ligue des champions en battant l’Inter Milan en finale (5-0), de fortes tensions sont apparues entre supporters parisiens et forces de l’ordre sur les Champs-Élysées et autour du Parc des Princes. Des tirs de mortiers et des gaz lacrymogènes ont été échangés.



Quatre personnes d’une même famille ont été blessées, dont deux grièvement, samedi soir à Grenoble après qu’une voiture a heurté la foule célébrant la victoire du PSG face à l’Inter Milan, a-t-on appris auprès de la préfecture.



«Un véhicule aurait perdu le contrôle, heurtant quatre personnes dont deux blessées grièvement», a indiqué la préfecture à l’AFP, précisant que le conducteur s’est rendu de lui-même à la police et est en garde à vue.





Présent sur l’avenue des Champs-Élysées dès la fin de la rencontre entre le PSG et l’Inter Milan, le député LFI Antoine Léaument s’en prend au dispositif sécuritaire de la soirée. «On est aux Champs-Élysées. Il y a des gaz lacrymogènes partout, les gens sont en train de chialer. Ils ne supportent pas que les gens viennent aux Champs-Élysées fêter la victoire du PSG», témoigne-t-il avant de fustiger en fin de vidéo Bruno Retailleau «l’organisateur du bordel, du bazar, du chaos».



Plusieurs personnes ont pénétré de force dans le magasin Foot Locker situé sur les Champs-Élysées, une information confirmée par la préfecture de police de Paris. «Une trentaine d’individus ont été interpellés par les forces de l’ordre qui sont intervenues rapidement», précise la préfecture de police de Paris, faisant grimper le nombre d’interpellations à au moins 160.









