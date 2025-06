Le Gabon stoppera ses exportations de manganèse brut dès 2029

Le Gabon est le 2ème producteur mondial de manganèse brut. Le minerai est avec le pétrole et le bois, l’une des principales sources de revenu du pays.



Si le Gabon est déjà l’un des plus riches d’Afrique en PIB par habitant, le décret précise qu’il développera grâce à cette mesure une politique industrielle axée sur « la transformation locale des matières premières, la montée en compétence de la main-d’œuvre nationale, la maîtrise des chaînes de valeur technologique et la consolidation des recettes fiscales », selon le texte.



Le président Brice Oligui Nguema a précisé qu’une période de transition de trois ans sera accordée aux opérateurs du secteur pour procéder aux investissements requis.



Parmi eux, le groupe minier français Eramet exploite notamment la mine de manganèse de Moanda dans l’est du Gabon. Ce site fournit actuellement 15% de la production mondiale.



Pour palier le manque d’infrastructures énergétiques du pays, un projet de barrage hydroélectrique de 600 Mégawatts et des centrales à gaz sont en cours d’étude, a rappelé une source proche du ministère des Mines.





































africanews