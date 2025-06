Opération "toile d'araignée" : comment l'Ukraine a détruit plus d'un tiers des bombardiers russes

Le service de sécurité ukrainien (SBU) a rapporté dimanche que plus d'un tiers des porte-missiles russes ont été touchés lors d'une attaque coordonnée de drones visant différents aérodromes russes situés à des milliers de kilomètres les uns des autres.

Plus de 40 aéronefs ont été touchés, notamment les A-50, Tu-95 et Tu-22 M3, causant des dommages d'une valeur totale de plus de 6 milliards d'euros.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que l'opération "toile d'araignée" avait abouti à un "résultat absolument brillant" qui a été "réalisé uniquement par l'Ukraine".

Le président ukrainien a également donné plus de détails sur la manière dont l'opération a été menée, expliquant que 117 drones avaient été utilisés, chacun avec son propre pilote.





La chose la plus intéressante - et nous pouvons déjà le dire publiquement - est que le "bureau" de notre opération sur le territoire russe était situé juste à côté du FSB (Service fédéral de sécurité) de la Russie, dans l'une de leurs régions", a-t-il déclaré dans un message sur Telegram.

Dans un coup dur pour les services de sécurité russes, M. Zelensky a déclaré que l'Ukraine avait réussi non seulement à exécuter l'opération, mais aussi à retirer en toute sécurité les personnes impliquées. Elles opéraient "dans différentes régions russes - dans trois fuseaux horaires".

"Il s'agit de notre opération la plus longue. Les personnes impliquées dans la préparation de l'opération ont été retirées du territoire russe à temps", a-t-il expliqué.

M. Zelensky a déclaré qu'il avait fallu à Kiev "un an, six mois et neuf jours entre le début de la planification et l'exécution effective".





Il a remercié le chef du service de sécurité ukrainien, le général Vasyl Malyuk, et lui a demandé de révéler au public les détails et les résultats de l'opération.

"Bien sûr, tout ne peut pas être révélé pour l'instant, mais il s'agit d'actions ukrainiennes qui resteront sans aucun doute dans les livres d'histoire", a-t-il ajouté.

"L'Ukraine se défend, à juste titre, et nous faisons tout pour que la Russie ressente le besoin de mettre fin à cette guerre. La Russie a commencé cette guerre, la Russie doit y mettre fin", a écrit M. Zelensky.





Ce que nous savons à ce jour sur l'opération Spiderweb



Bien que le service de sécurité ukrainien n'ait pas révélé plus de détails à ce stade, des médias ukrainiens rapportent exactement comment l'opération a été exécutée, en se référant à des sources du SBU.

Selon ces rapports, des drones FPV (First Person View) ont été introduits clandestinement en Russie et cachés à l'intérieur de camions dans des cabines mobiles.

Les toits des cabines ont ensuite été ouverts à distance et les drones ont lancé leur attaque sur les bombardiers militaires russes.

Le gouverneur russe d'Irkoutsk, Igor Kobzev, a confirmé que les drones qui ont attaqué une base militaire à Sredniy, en Sibérie, avaient été lancés à partir d'un camion. Dans un message publié sur Telegram, il a indiqué que le site de lancement avait été sécurisé et que la vie des personnes n'était plus menacée.





Des médias russes ont également rapporté que d'autres attaques avaient été lancées de la même manière, avec des drones émergeant de l'arrière de camions.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux et largement partagées par les médias russes semblent montrer des drones surgissant de l'intérieur de conteneurs, tandis que les panneaux sont jetés sur la route. Un clip semble montrer des hommes grimpant sur un camion pour tenter d'intercepter les drones.





Opérations du SBU



L'opération "Spiderweb" n'est pas la première opération non conventionnelle menée par le service de sécurité ukrainien.

En octobre 2022, le SBU a frappé le pont de Kertch, construit illégalement par la Russie après l'annexion de la Crimée en 2014.



L'explosion, causée selon les autorités russes par un camion piégé, a gravement endommagé le pont qui relie la Crimée occupée par Moscou à la Russie.



Le ciblage des bombardiers russes, qui ont mené des attaques massives de missiles sur les villes ukrainiennes, était auparavant considéré comme presque impensable. Moscou avait veillé à les maintenir hors de portée des armes de Kiev, qu'elles soient de fabrication artisanale ou fournies par ses alliés.

La base aérienne d'Olenya est située dans la région russe de Mourmansk, à environ 2 000 km de la frontière avec l'Ukraine. La base aérienne de Belaya se trouve dans la région russe d'Irkoutsk, dans le sud-est de la Sibérie, à plus de 4 000 km à l'est de la ligne de front. Ces deux aérodromes ont été parmi les plus durement touchés lors de l'opération de dimanche.



Un autre aspect notable de l'opération "toile d'araignée" est le choix des armes. Kiev a utilisé des drones FPV, qui sont produits en masse en Ukraine et sont largement utilisés et appréciés par les militaires en raison de leur prix abordable.



Les drones FPV ne coûtent généralement que quelques centaines d'euros, alors qu'un avion russe de détection radar A50, qui aurait été touché aujourd'hui avec d'autres avions, coûte plus de 300 millions d'euros.



Le conseiller présidentiel ukrainien et ancien ministre des industries stratégiques, Oleksandr Kamyshin, a déclaré que les fabricants ukrainiens avaient la capacité de produire plus de 5 millions de drones FPV par an.