Coopération bilatérale: Ousmane Sonko signe plusieurs accords à Freetown

À l’issue d’une séance de travail de deux heures entre les délégations des deux pays, plusieurs protocoles d’accord ont été paraphés, en présence du directeur général de l’APIX, Bakary Sega Bathily, et du ministre sénégalais de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr.



Ces accords bilatéraux portent principalement sur les domaines de l’énergie, de la valorisation des ressources naturelles, ainsi que sur la facilitation des investissements entre les deux États. Ils s’inscrivent dans une volonté commune de renforcer la coopération Sud-Sud et d’accroître les échanges économiques en Afrique de l’Ouest.



Au terme de cette séance de travail, un communiqué conjoint a été signé par les deux Premiers ministres et lu par les ministres de l’Économie et de la Coopération des deux pays.



Le Premier ministre Ousmane Sonko a salué « une nouvelle ère de collaboration dynamique » entre le Sénégal et la Sierra Leone, soulignant l’importance d’un partenariat fécond dans des secteurs clés pour le développement durable des deux nations.































Le Soleil