Zelensky accuse Kremlin de vouloir torpiller les pourparlers

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a émis des doutes quant à l'issue des nouveaux pourparlers de paix avec la Russie, qui doivent avoir lieu la semaine prochaine dans la ville turque d'Istanbul.



Il a déclaré vendredi que Kiev attendait toujours que la Russie clarifie ses propositions avant les pourparlers, qui doivent avoir lieu le 2 juin.



Andrii Yermak, l'un des principaux conseillers de M. Zelensky, a déclaré vendredi que Kiev était prêt à reprendre les pourparlers de paix directs avec la Russie, mais que le Kremlin devrait d'abord fournir un mémorandum promis définissant sa position sur la fin de la guerre qui dure depuis plus de trois ans.



M. Zelensky a déclaré que la Russie "sapait la diplomatie" en retenant ce document.





Ni nous, en Ukraine, ni la Turquie, en tant que pays hôte, ne disposons d'informations sur le soi-disant "mémorandum" de la Russie. Pour une raison ou une autre, les Russes cachent ce document. C'est une position tout à fait étrange", a déclaré M. Zelenskyy dans son discours nocturne de vendredi.





Les frappes russes sur l'Ukraine se poursuivent



Alors que l'incertitude demeure quant à la tenue d'un nouveau cycle de pourparlers de paix, les frappes russes se poursuivent sur l'Ukraine.





Selon les autorités, les attaques de drones et de missiles russes sur l'Ukraine ont tué au moins deux personnes, dont une fillette de 9 ans.



Selon l'armée de l'air ukrainienne, les troupes russes ont lancé quelque 109 drones et cinq missiles à travers l'Ukraine au cours de la nuit. Trois des missiles et 42 des drones ont été détruits et 30 autres drones n'ont pas atteint leur cible sans causer de dommages, selon l'armée de l'air ukrainienne.



Une fillette de 9 ans a été tuée lors d'une frappe sur le village de Dolynka, sur la ligne de front, dans la région de Zaporizhzhia, et un adolescent de 16 ans a été blessé, a déclaré le gouverneur de Zaporizhzhia, Ivan Fedorov.



"Une maison a été détruite. L'onde de choc de l'explosion a également endommagé plusieurs autres maisons, des voitures et des dépendances", a écrit M. Fedorov sur Telegram.



Un autre homme a été tué par des tirs d'obus russes dans la région ukrainienne de Kherson, a écrit le gouverneur local Oleksandr Prokudin sur Telegram.





Moscou n'a fait aucun commentaire sur ces deux attaques.





Le ministère russe de la défense a déclaré samedi avoir pris le contrôle du village ukrainien de Novopil, dans la région de Donetsk, et s'être emparé du village de Vodolahy, dans la région septentrionale de Sumy. Les autorités ukrainiennes de Sumy ont ordonné l'évacuation obligatoire de 11 autres localités, les forces russes ne cessant de gagner du terrain dans la région.



Ces nouvelles mesures portent à 213 le nombre total de localités soumises à un ordre d'évacuation dans la région de Sumy, qui borde la région russe de Kursk.



Par ailleurs, 14 personnes ont été blessées, dont quatre enfants, après que des drones ukrainiens ont frappé des immeubles d'habitation samedi dans la ville russe de Rylsk et le village d'Artakovo, dans la région occidentale de Koursk, selon le gouverneur local par intérim, Alexander Khinshtein.