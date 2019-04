L'ex-épouse de Jeff Bezos devient la 4e femme la plus riche au monde

MacKenzie Bezos, l'ex-épouse du patron d'Amazon, Jeff Bezos, devient la quatrième femme la plus riche du monde après l'accord de divorce conclu. Le patrimoine de cette quadragénaire (48 ans) est estimé à 35,6 milliards de dollars.

MacKenzie Bezos a annoncé jeudi sur Twitter qu'elle allait laisser à son ex-mari, à l'issue de leur séparation, 75% des titres actuellement détenus par le couple. Elle conserve donc 25% des actions qu'ils détenaient ensemble, soit 4% de l'ensemble des actions Amazon, ce qui représente près de 36 milliards de dollars. Elle laisse aussi à Jeff Bezos tous les droits de vote sur l'ensemble de leurs actions.



23e personne la plus riche au monde, quatrième femme

MacKenzie Bezos est ainsi la 23e personne et la quatrième femme la plus riche du monde. La femme la plus riche reste l'héritière de l'empire L'Oréal, Francoise Bettencourt Meyers, avec un patrimoine estimé à 53,7 milliards de dollars. La deuxième place est occupée par Alice Walton, la fille du fondateur de Walmart, et ses 44,2 milliards de dollars. Jacqueline Badger Mars occupe la troisième place du groupe agro-alimentaire Mars.



Malgré le divorce, Jeff Bezos reste l'homme le plus riche du monde avec une fortune de 114 milliards de dollars.



25 ans de mariage

L'annonce inattendue de la séparation du couple en janvier, après 25 ans de mariage, avait fait naître de nombreuses questions sur les modalités de scission de sa fortune, estimée à environ 150 milliards de dollars par le magazine Forbes, et sur le contrôle d'une société valant actuellement 890 milliards de dollars en Bourse, dont il détient encore 16%.



MacKenzie Tuttle, de son nom de naissance, avait rencontré Jeff Bezos en 1992, avant qu'il ne fonde ce qui est devenu un empire du commerce en ligne.