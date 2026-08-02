L’exode brisé : la gendarmerie nationale déjoue deux départs clandestins au cœur du Centre

Alors que la ferveur du Magal enveloppait le pays, la Légion de Gendarmerie de Kaolack a démantelé deux tentatives d'émigration irrégulière les 31 juillet et 1er août 2026, interceptant 173 personnes.



Dakarposte a appris de la cellule du colonel Ibrahima Ndiaye (patron de la cellule de communication de la maréchaussée) que les opérations, menées à Bossinkang et Fandiongue avec l'appui de drones et de patrouilles fluviales, ont permis de saisir une pirogue de 18 mètres et près de 4 760 litres de carburant.



La première intervention dans la forêt de Bossinkang, le 31 juillet, a conduit à l'interpellation de 36 individus. Dans la nuit du 1er au 2 août, une seconde opération près de Fandiongue a abouti à l'arrestation de 137 personnes, dont une majorité de Sénégalais, ainsi que des ressortissants maliens, gambiens et guinéens, et à la neutralisation des trois capitaines.



La gendarmerie nationale réitère son appel à la vigilance citoyenne et invite les populations à signaler toute activité suspecte via ses lignes d’urgence gratuites, le 800 00 20 20 ou le 123.