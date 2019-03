L'homme d'affaires Abdou Lahad Ndiaye souhaite la bienvenue au Sénégal à son ami le Pr Kaboré

Le président du Burkina Faso, Roch Marc Kaboré est arrivé dimanche en fin de matinée dans la capitale sénégalaise où il doit participer mardi à la prestation de serment de Macky Sall pour un second mandat à la tête du pays.



Son ami, le célèbre Abdou Lahad Ndiaye, joint depuis Paris par dakarposte, a tenu à faire ce petit témoignage: " Je suis heureux, ravi, très enchanté que mon ami et grand frère, le Président Kaboré séjourne au Sénégal, qui est un pays frère au Burkina. Je suis juste retenu à Paris par mon travail, un imprévu relatif à mon boulot, mais j'avais déjà réservé mon billet et tout pour le précéder à Dakar pour l'accueillir fastueusement aux côtés de mon ami et grand frère le Président Macky Sall que je félicite au passage pour sa victoire à la Présidentielle de février dernier. Je suis un peu meurtri car je tenais vraiment à accueillir le Pr Kaboré, qui est un confident, bref mon tout. Et, comme disait Pythagore, les amis sont des compagnons, qui nous aident à avancer sur le chemin d’une vie plus heureuse. Le Président Kaboré m'aide à progresser dans la vie. A chaque fois qu'il vient à Paris, il trouve le temps de me recevoir bref il a compris cette vérité que j'ai retenu d'un grand Monsieur je veux nommer le Président Macky Sall, c'est à dire que l’une des plus belles et merveilleuses qualités de l’amitié véritable est de comprendre et d’être compris. Je veux dire par là que Macky m'a, de tous temps, compris; idem pour Kaboré. Que vive le Sénégal et le Burkina ! Yalna diam yague Sénégal ak thi adouna. A bientôt!"





A noter que le président du Faso, accueilli à l’aéroport Léopold Sédar Senghor par son homologue sénégalais est le premier dirigeant à fouler le sol du Sénégal parmi les treize chefs d’Etat et de gouvernement attendus à cette cérémonie prévue dans la Nouvelle ville de Diamniadio, à la sortie de Dakar.

La cérémonie de prestation de Macky Sall sorti vainqueur de l’élection présidentielle du 24 février dernier va se tenir au Centre des expositions du pôle urbain de Diamaniadio, dans le département de Rufisque.