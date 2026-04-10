LA COMMISSION TECHNIQUE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE ADOPTE LE NOUVEAU CODE DU SPORT

La Commission Éducation, Jeunesse, Sport et Loisirs de l’Assemblée Nationale a adopté à l’unanimité, ce jeudi 9 avril 2026, le projet de loi portant Code du sport, renseigne la cellule de communication du ministère de la Jeunesse et des Sports.



Ce texte, présenté comme un pilier de la transformation du sport sénégalais, ouvre la voie à une réforme en profondeur du secteur.



Lors de l’exposé des motifs, Madame le Ministre de la Jeunesse et des Sports est revenue sur l’historique de cette réforme, initiée en 2013 et longtemps restée en suspens. Elle a insisté sur la nécessité d’un cadre juridique modernisé, capable d’améliorer la gouvernance du sport, renforcer son financement et structurer durablement son développement.



Ce nouveau Code du sport constitue un tournant historique pour le Sénégal, offrant un encadrement plus clair et adapté à la pratique sportive à tous les niveaux.



Le texte sera désormais présenté en séance plénière à une date qui sera prochainement communiquée par l’Assemblée Nationale.













































Rts