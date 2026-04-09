LA GAMBIE NOMME UN PROCUREUR SPÉCIAL POUR JUGER LES CRIMES DU RÉGIME DE YAHYA JAMMEH

Le ministère de la Justice de la Gambie a annoncé, mercredi, la désignation de l’avocat britannique Martin Hackett comme procureur spécial chargé de poursuivre les crimes commis sous le régime de l’ex-dirigeant Yahya Jammeh. Cette nomination intervient deux ans après l’adoption d’une loi créant un bureau dédié à ces poursuites.



Spécialisé dans les affaires de crimes contre l’humanité, de génocide et de contre-terrorisme, Martin Hackett s’est illustré notamment au sein des Nations unies, au tribunal spécial pour le Liban entre 2015 et 2021, ainsi que dans des dossiers liés aux crimes de guerre au Kosovo. Son mandat, d’une durée de quatre ans renouvelables, consistera à conduire les poursuites contre environ 70 personnes identifiées par la Commission vérité, réconciliation et réparations.



Créée en 2022, cette commission avait recommandé des poursuites pour les violations graves commises entre 1994 et 2017, incluant exécutions, actes de torture et violences sexuelles attribués au régime de Yahya Jammeh. En avril 2024, l’Assemblée nationale gambienne a adopté deux lois pour permettre la mise en place du bureau du procureur spécial et encadrer le processus judiciaire.



Le ministre de la Justice, Dawda Jallow, a précisé que le procureur spécial devra présenter chaque année l’état d’avancement des procédures au président Adama Barrow, à l’Assemblée nationale, à la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et au procureur général. Cette étape marque une avancée importante dans le processus de justice transitionnelle engagé par la Gambie.



















Avec RFI