Ousmane Sonko lance la grande réforme de l'ENA : ce qui va changer pour les futurs énarques !

Le gouvernement sénégalais franchit une étape décisive dans la modernisation de son appareil d’État. Lors du Conseil des ministres de ce mercredi, le Premier ministre a exposé les grandes lignes du projet de réforme de l'École nationale d’Administration (ENA). Plus qu'un simple ajustement technique, cette réforme se veut le socle de la politique de transformation du capital humain du pays.

Constatant les limites du cadre juridique actuel, datant de 2011, le Chef du gouvernement a insisté sur l'urgence de « réinventer le profil adéquat du manager public ». Cette refonte vise à doter le Sénégal de ressources humaines capables de conduire les politiques publiques inscrites dans la « Vision 2050 », tout en préservant le rôle historique de l’école en tant que « véritable ascenseur social et levier de cohésion nationale ».



Pour mener à bien ce chantier, une approche « globale, anticipative, inclusive et intégrée » a été privilégiée. Un Comité de pilotage, placé sous la supervision du Ministre Secrétaire général du Gouvernement, sera chargé de formuler des propositions concrètes et d'engager des concertations avec tous les acteurs concernés.





Passage au LMD et virage numérique

La réforme ne se limite pas aux aspects juridiques et institutionnels. Elle touche au cœur de l’enseignement avec une modernisation profonde du matériel pédagogique. Le Premier ministre a notamment annoncé la mise en place de « l’Institut de Formation à Distance (IFD) » et l'ambition de « mettre le numérique au centre des enseignements ».



Parmi les innovations majeures, l'ENA s'adaptera désormais au « système LMD » (Licence-Master-Doctorat), avec l'ouverture d'un « parcours doctoral ». Cette mutation académique, couplée à une nouvelle configuration des sections et à une rationalisation des ressources financières, vise à faire de l'institution un moteur de « modernité et de performance » au service de l'État.





































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