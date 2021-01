LDC CAF : Teungueth FC s'offre une qualification historique

Après le Zamalek, qualifié sur tapis vert, l’autre représentant égyptien, Al Ahly, s’est également qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des champions africaine ce mardi. En ballotage favorable après leur victoire 1-0 au Niger à l’aller, les tenants du titre n’ont fait qu’une bouchée de l’AS SONIDEP, rapidement réduit à dix et balayé 4-0 à l’occasion des 16es de finale retour.Pas de soucis non plus pour Mamelodi Sundowns qui a de nouveau battu les Botswanais de Jwaneng Galaxy (3-1) et facilement validé son billet. Pas forcément serein après son match nul (0-0) concédé à domicile à l’aller, l’autre représentant sud-africain, Kaizer Chiefs, s’est lui aussi qualifié en ramenant un joli succès d’Angola (1-0) face à Primeiro de Agosto.

Immense déception pour le Raja



Le coup de tonnerre est en revanche venu de Casablanca avec l’élimination du Raja, demi-finaliste de la précédente édition, aux tirs au but face aux modestes Sénégalais de Teungueth FC. Après le 0-0 à l’extérieur à l’aller, les Marocains ont poussé mais sans jamais trouver la faille sur une pelouse du Stade Mohammed V complètement détrempée et qui ressemblait davantage à une piscine qu’à un terrain de football.





Une première pour un club sénégalais depuis 2004



Du coup, tout s’est joué aux tirs au but et malgré l’arrêt de leur gardien Zniti qui les avait bien lancés, les Rajaouis ont complètement déchanté en ratant leurs trois premières tentatives, dont 2 expédiées sur la barre, ce qui a scellé leur sort (0-0, 1-3 t.a.b.). Les hommes de Jamal Sellami tenteront de surmonter cette immense déception en faisant bonne figure en Coupe de la CAF, compétition dans laquelle ils sont reversés. Pour Teungueth FC, il s’agit en revanche d’une qualification historique ! C'est une première pour un club sénégalais depuis 2004 lorsque la Jeanne d'Arc avait disputé le carré d'as.



Les 11 derniers qualifiés pour les poules seront connus mercredi.





Les résultats de mardi (en gras les qualifiés; entre parenthèses, le score du match aller)





Primeiro de Agosto (Angola) 0-1 Kaizer Chiefs (Afrique du Sud) (0-0) – Le but : Castro (41e)





Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) 3-1 Jwaneng Galaxy (Botswana) (2-0) – Les buts : Erasmus (39e), Mvala (68e), Morena (82e) pour Mamelodi, Sembowa (89e) pour Jwaneng





Al Ahly (Egypte) 4-0 AS SONIDEP (Niger) (1-0) – Les buts : Taher Mohamed (13e), Walid Soliman (37e), Badr Banoun (67e), Mahmoud Kahraba (90e)





Raja Casablanca (Maroc) 0-0 (1-3 tab) Teungueth (Sénégal) (0-0)





Suite à la disqualification de Gazelle FC (Tchad), Zamalek (Egypte) est déjà qualifié.





