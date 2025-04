LE GENERAL (2S) BIRAME DIOP, MINISTRE DES FORCES ARMÉES ET LE CEMGA EN VISITE EN REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Le général d'armée aérienne (2S) Birame Diop, Ministre des Forces armées MFASenegal accompagné du docteur Mabouba Diagne, Ministre de l'agriculture de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, Mabouba_Diagne_ et du général de corps d'armée Mbaye Cissé, Chef d'état-major général des Armées, effectue une visite d'amitié et de coopération en République islamique de Mauritanie dans la période du 28 au 29 avril 2025. Ce déplacement de la délégation ministérielle sénégalaise entre dans le cadre du renforcement de la coopération Sénégalo-mauritanienne. Le général (2S) Birame Diop a été accueilli par son homologue le général (2S) Hanana Sidi Sidi. Les délégations militaires des deux pays ont échangé sur les mécanismes de renforcement de la coopération militaire. Le général Diop a aussi été reçu en audience par son excellence le Président Mohammed Ould Ghazouani