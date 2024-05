LE PRÉSENTATEUR ET ÉCRIVAIN FRANÇAIS BERNARD PIVOT EST MORT À L’ÂGE DE 89 ANS

L’écrivain, animateur et journaliste Bernard Pivot, créateur de l’émission littéraire culte Apostrophe, vient de s’éteindre à l’âge de 89 ans des suites d’une maladie. Ses émissions littéraires, Ouvrez les guillemets, puis surtout Apostrophe, qu’il a animée pendant 15 ans sur Antenne 2, puis Bouillon de culture, ont fait les riches heures de la télévision française.



Créateur de l’émission « Apostrophe » sur Antenne 2 et président de l’Académie Goncourt, il avait également présenté l’émission « Bouillon de culture » et organisé à partir de 1985, les Dicos d’or, un championnat d’orthographe devenu international.



Amoureux des lettres, de sport, il a écrit de nombreux ouvrages sur ses différentes passions.

















































Rts