LE PRÉSIDENT BASSIROU DIOMAYE FAYE A QUITTÉ DAKAR CE MATIN POUR LE NIGÉRIA ET LE GHANA

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a entamé ce matin une tournée de travail de 48 heures au Nigeria et au Ghana, qui se déroulera les 16 et 17 mai 2024. Cette visite s’inscrit dans le cadre des efforts continus pour renforcer la coopération bilatérale et promouvoir l’intégration régionale.



Au cours de cette tournée, le Président Faye aura des rencontres avec ses homologues des deux pays. Les entretiens porteront sur le développement de partenariats stratégiques ainsi que sur la consolidation des relations économiques et politiques. Les discussions viseront à renforcer les liens entre le Sénégal, le Nigeria et le Ghana, en mettant un accent particulier sur des initiatives communes en matière de développement durable et de stabilité régionale.



Cette visite représente une étape importante dans la dynamique diplomatique du Sénégal, cherchant à solidifier ses relations avec les autres nations africaines et à promouvoir une collaboration plus étroite pour le progrès mutuel.







































































































Rts