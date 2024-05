LE PRÉSIDENT BASSIROU DIOMAYE FAYE AMBITIONNE DE PROPULSER L’AGRICULTURE COMME MOTEUR CLÉ POUR LE RENOUVEAU DU SÉNÉGAL

Le Chef de l’État, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a visité les stands de la Foire Internationale de l’Agriculture et des Ressources Animales, en cours au CICES, un rendez-vous annuel pour les acteurs de l’agriculture et de l’élevage.



Bassirou Diomaye Faye aspire à faire de l’agriculture le levier incontournable pour le développement de notre économie.



Sur place, le Président a salué la diversité agricole, affirmant qu’elle contribuera à promouvoir l’autosuffisance alimentaire.



Dans son discours lors de sa visite aux stands de la FIARA 2024, il a mis en avant les actions du gouvernement pour dynamiser l’agriculture.



Cette plateforme a permis au Chef de l’État d’échanger avec les producteurs et transformateurs de la chaîne de valeur agricole.



Le Président Bassirou Diomaye Faye se réjouit de cette opportunité et encourage les Sénégalais à modifier leurs habitudes alimentaires pour assurer une souveraineté à court terme.









































































rts