LE PRÉSIDENT BASSIROU DIOMAYE FAYE S’ENGAGE À RÉSOUDRE LES PROBLEMES D’EAU POTABLE ET D’INONDATIONS À TOUBA

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué cet après-midi, sa première visite à Touba, où il a été reçu en audience par le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bachir Mbacké. Cette rencontre a été l’occasion pour le Chef de l’État de discuter des défis majeurs auxquels fait face la ville, notamment en matière d’accès à l’eau potable et de problèmes d’inondations.



En reconnaissance de l’importance cruciale de ces questions pour les habitants de Touba, le Président Faye a pris un engagement ferme pour résoudre définitivement ces problèmes. « Nous savons tous que le problème de l’accès à l’eau à Touba vous tient particulièrement à cœur, c’est pourquoi j’ai pris l’engagement de faire le nécessaire pour régler définitivement ce problème », a déclaré le Chef de l’État lors de sa rencontre avec le Khalife général.



Cette promesse intervient dans un contexte où l’accès à l’eau potable est devenu un enjeu crucial pour de nombreuses communautés à travers le Sénégal, et en particulier à Touba, une ville qui accueille des millions de pèlerins chaque année pour le Grand Magal. Les inondations saisonnières sont également un défi majeur pour la ville, affectant la vie quotidienne de ses habitants et nécessitant des solutions durables.







Dans le cadre de cette visite, le Président Faye a également exprimé son désir de travailler en étroite collaboration avec le Khalife général et les autorités religieuses de Touba pour améliorer les conditions de vie des citoyens. Il a promis d’accompagner le Khalife dans les chantiers de la cité religieuse, en mettant l’accent sur les domaines de l’eau et de l’assainissement.



Cette visite revêt une grande importance symbolique, marquant le début d’un dialogue constructif entre le pouvoir politique et les autorités religieuses, dans le but de résoudre les problèmes concrets auxquels sont confrontés les citoyens. En sollicitant les prières du Khalife pour sa mission à la tête du Sénégal, le Président Faye a démontré sa volonté de gouverner avec humilité et en tenant compte des aspirations de la population.

























































Rts