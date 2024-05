LIGUE DES CHAMPIONS - APRÈS L'ITALIE, L'ALLEMAGNE SÉCURISE UNE PLACE SUPPLÉMENTAIRE POUR LA SAISON 2024/25

Grâce à la victoire du Borussia Dortmund contre le PSG (1-0) en demi-finale aller de la Ligue des champions mercredi, l'Allemagne a sécurisé la deuxième place au classement UEFA cette saison, ce qui lui garantit un cinquième ticket pour la prochaine saison en C1. Et cette 5e place est actuellement occupée par le Borussia Dortmund qui s'est offert un joli cadeau.





Avec le match nul du Bayern à domicile contre le Real (2-2) et le succès de Dortmund contre le PSG, l'Allemagne compte 18,357 points et ne peut plus être rattrapée par la France (maximum 18,000) ou par l'Angleterre (au mieux 18,250), l'Italie occupant la première place avec 19,428 points.





L'ITALIE ET L'ALLEMAGNE AURONT 5 CLUBS DIRECTEMENT QUALIFIÉS



Dans le top 4 européen à l'indice UEFA 2023 calculé sur les cinq saisons 2018/23, l'Allemagne, tout comme l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie, avait la garantie au début de l'exercice 2023/24 de bénéficier de quatre places pour la phase de groupe de la prochaine Ligue des champions.

Avec le changement de formule, la C1 passera de 32 à 36 équipes, réparties dans une poule unique avec huit matches lors de la première phase de groupe. Deux des quatre places additionnelles sont accordées aux deux meilleures nations au cours de la saison européenne.

L'Italie a assuré à l'issue des quarts de finale européens il y a deux semaines l'un des deux accessits, qui pour le moment revient à l'AS Roma. L'Allemagne a pris le second mercredi soir, qui reviendra ainsi à Dortmund assuré de finir dans les cinq premiers de la saison, mais distancé pour la quatrième place occupée par le RB Leipzig (5 points de retard) et la troisième place de Stuttgart (7 points de retard) à trois journées de la fin de la saison.