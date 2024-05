LIGUE DES CHAMPIONS, DEMIE DORTMUND - PSG : NUNO MENDES BIEN TITULAIRE, PAS DE SURPRISE À PARIS AVEC MBAPPÉ PRÉSENT

Luis Enrique n’a rien changé. L’entraîneur du PSG a décidé d’aligner, ce mercredi sur le terrain du Borussia Dortmund, la même équipe que celle qui avait triomphé du FC Barcelone en quart de finale retour de Ligue des champions (1-4), il y a deux semaines.



Dans le 4-3-3 parisien, Marquinhos sera associé à Lucas Hernandez en charnière, tandis que Nuno Mendes, un temps incertain, sera bien titulaire sur le côté gauche de la défense. Au milieu de terrain, Vitinha pourra s’appuyer sur Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery. Enfin, le trident offensif sera composé de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

En face, Edin Terzic a opté pour un 4-2-3-1 en tous points similaire à celui qui avait terrassé l'Atlético de Madrid (4-2) au match retour du tour précédent. Les Parisiens devront donc se méfier de l'abattage du duo Marcel Sabitzer-Emre Can dans l'entrejeu, tout en essayant de maîtriser les fulgurances de Jadon Sancho et la vitesse de Karim Adeyemi. Niclas Füllkrug sera aligné seul en pointe.

Composition Borussia Dortmund : Kobel (G) - Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen - Sabitzer, Can (Cap.) - Adeyemi, Brandt, Sancho - Füllkrug

Composition PSG : Donnarumma (G) - Hakimi, Marquinhos (Cap.), Hernandez, Nuno Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz - Dembélé, Mbappé, Barcola