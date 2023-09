LIGUE DES CHAMPIONS : L'INTER ARRACHE LE MATCH NUL FACE À LA REAL SOCIEDAD (1-1), NAPLES BAT BRAGA (1-2)

À la vue de la physionomie du match, l'Inter s'en est très bien sortie à Saint-Sébastien. Longtemps chahuté par une équipe de la Real Sociedad séduisante sur le plan collectif, le finaliste sortant de la Ligue des champions est reparti du Pays basque avec le point du match nul (1-1).



Buteur sur le premier tir cadré de son équipe dans la rencontre, Lautaro Martinez a parfaitement honoré son statut de capitaine pour permettre aux Nerazzurri de limiter la casse lors de son entrée en lice dans cette C1 2023-2024. Pour les Basques, tenir la dragée haute à un prétendant à la victoire finale constitue une bonne nouvelle. Mais les Txuri-Urdin peuvent avoir de vrais regrets étant donné leurs occasions manquées.



UN MATCH PAUVRE DE L'INTER



Dix ans sans participation en Ligue des champions, c'est long, surtout pour un club aussi prestigieux que la Real Sociedad. Dès lors, Anoeta s'était mis sur son trente-et-un pour accueillir l'Inter et promettre une ambiance électrique à son adversaire milanais. Dans les faits, les Txuri-Urdin ont fait vivre un calvaire à leurs hôtes pendant presque l'intégralité de la rencontre.



La preuve : avant le but de Martinez, l'Inter n'avait frappé qu'une seule fois vers le but gardé par Alex Remiro. Entre temps, la Real Sociedad a mis le feu dans la surface milanaise : Ander Barrenetxea a trouvé le montant de Yann Sommer, puis Brais Méndez a profité d'un bon pressing sur Alessandro Bastoni pour ouvrir le score seul face à Sommer (4e, 1-0).



ONZIÈME BUT POUR MARTINEZ EN C1



Pris dans la torpeur d'Anoeta, l'Internazionale a courbé l'échine pendant 87 minutes pour rester en vie dans cette rencontre. En face, la Real s'est montrée autoritaire mais Robin Le Normand a manqué le cadre sur une tête (41e), puis Méndez (47e) et Mikel Oyarzabal (48e) ont buté sur Sommer très réactif sur sa ligne de but. Grâce à son gardien suisse, la formation lombarde a laissé passer l'orage avant de sortir progressivement la tête de l'eau, notamment après l'entrée en jeu de Marcus Thuram.

Sanctionné d'un carton rouge par Michael Oliver, Nicolo Barella a finalement vu la sanction retirée après visionnage avec l'aide du VAR. Sur coup de pied arrêté, Mikel Merino a bien tenté de doubler la mise mais sa tête n'a fait que ricocher sur le haut de la barre transversale (69e).

Après les sorties de Takefusa Kubo et Méndez, la Real a soudainement perdu son rythme de croisière. Comme une bête blessée, l'Inter s'est engouffrée dans la brèche et sur un tir manqué de Davide Frattesi, Martinez a surgi pour égaliser d'un tir sous la barre (87e, 1-1). L'Inter peut souffler, elle n'est pas repartie bredouille.



NAPLES, UN SUCCÈS À L'ARRACHÉE



Naples s'est imposé mercredi soir face au Sporting Braga (1-2) mais le club champion en titre d'Italie a eu du mal à confirmer son statut de favori de cette affiche, lors de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Les joueurs de l'équipe italienne, dirigée par l'entraîneur français Rudi Garcia, se sont montrés offensifs, mais malgré les incursions répétées dans la surface de Braga, ils ont eu du mal à concrétiser.

Les Italiens ont dû attendre la fin de la première période pour ouvrir le score. C'est le capitaine de l'équipe Giovanni Di Lorenzo qui ouvre le score (45+1) grâce à une puissante frappe.

Lors de la seconde période, Naples a essayé d'enfoncer le clou mais sans y parvenir. Les Portugais en ont prfoité. A quelques minutes à peine de la fin de la rencontre, l'attaquant Armindo Bruma a égalisé (84e) et fait soulever les quelques 20.000 spectateurs du stade municipal de Braga.

Quelques minutes plus tard, Naples a repris les commandes grâce à un but contre son camp du défenseur central malien de Braga Sikou Niakaté.







Avec AFP