La Coordination des Jeunes de Mermoz Sacre Coeur adresse ses félicitations et ses encouragements au Directeur de l'éducation

Il y a des hommes qui se réalisent pleinement grâce à leur dévouement pour leur métier et qui réussissent à gagner le respect de tous pour leur personnalité. Des hommes dont le cœur est pur et l'esprit élevé. Il s'agit d'hommes pour qui le terme "solidarité" a un sens profond, et qui, dans leur vie quotidienne, prouvent qu'avec de la passion et de la générosité, on peut déplacer des montagnes. Parmi eux, on trouve Monsieur Diaité.



Poursuivez votre engagement en faveur de la jeunesse Dakaroise en offrant des bourses scolaires et des permis de conduire, contribuant ainsi à une prise en charge optimale.



La voie à suivre ne sera pas aisée, mais chaque petit mouvement vers un avenir plus lumineux pour notre commune vaut la peine d'être fait. Nous nous engageons fermement dans un travail commun à vos côtés, dans la promotion de l'innovation, la défense de l'égalité et la construction d'un Mermoz Sacré Coeur où chaque jeune peut développer tout son potentiel.



La jeunesse vous dit Merci.



La Coordination des Jeunes de Mermoz Sacre Coeur