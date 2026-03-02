La FSF valide un budget d’un milliard F CFA pour accompagner les clubs

Le Comité d’urgence de la Fédération sénégalaise de football (FSF), qui s’est réuni le vendredi 27 février 2026 à Dakar sous la direction d’Abdoulaye FALL, a validé douze résolutions stratégiques visant à améliorer la gouvernance, appuyer les clubs et moderniser les infrastructures du football au Sénégal.



La résolution principale de cette réunion porte sur l’aide financière aux clubs membres. Un budget total de 1 218 750 000 F CFA a été approuvé pour soutenir les équipes participant aux compétitions à l’échelle nationale et régionale. Cette initiative a pour but d’alléger les coûts structurels des clubs et de renforcer la compétitivité des ligues.



Dans la même dynamique, le comité a approuvé le règlement des dettes envers les arbitres pour la saison 2024-2025, s’élevant à 95 846 500 F CFA. Les autorités concernées de la FSF et de la Ligue professionnelle sénégalaise de football (LSFP) ont été mandatées pour perfectionner la planification et la constance des versements afin d’empêcher tout autre retard.



Concernant le patrimoine, le Comité d’urgence a donné son aval pour la transition vers le nouveau siège de la FSF, dont le schéma d’attribution sera finalisé par l’administration. En outre, une vérification technique et administrative des dossiers fonciers des ligues régionales sera mise en place afin de garantir la sécurité des infrastructures en place.



La mise à jour de l’administration décentralisée a également été validée, comprenant un projet d’aménagement des bureaux régionaux et l’embauche de personnel permanent, dans le but de garantir la pérennité du service public du football sur tout le territoire.



Dans le but de réduire les coûts pour les clubs amateurs et féminins, la FSF a approuvé un plan de remboursement des dépenses de transport (aller-retour) destiné aux équipes qui jouent en National 1, National 2 ainsi que dans les divisions 1 et 2 du football féminin.



Un autre projet prioritaire : le redémarrage des travaux du stade Demba DIOP, en étroite coordination avec la FIFA et d’éventuels partenaires privés. La réhabilitation de cette infrastructure symbolique devrait ouvrir de nouveaux horizons pour le football local et les tournois nationaux.



















































Walf