Nouveaux tirs de missiles en provenance d’Iran sur Israël, le Liban bombardé

Les échanges de frappes entre Israël, les États-Unis et l'Iran, qui réplique sur l'Etat hébreu et les pays du Golfe, se poursuivent.





Le Koweït a abattu "par erreur" les avions de combats américains



"Au cours d’une confrontation intense, comprenant des attaques d’avions iraniens, de missiles balistiques et de drones", les avions (trois F-15E Strike Eagle) "ont été abattus par erreur par la défense aérienne koweïtienne", a déclaré le Centcom de l'armée américaine dans un communiqué, précisant que les six membres d’équipage s’étaient éjectés et étaient sains et saufs, rapporte l'Associated Press.