Nouveaux tirs de missiles en provenance d’Iran sur Israël, le Liban bombardé

Les échanges de frappes entre Israël, les États-Unis et l'Iran, qui réplique sur l'Etat hébreu et les pays du Golfe, se poursuivent.
Le Koweït a abattu "par erreur" les avions de combats américains
"Au cours d’une confrontation intense, comprenant des attaques d’avions iraniens, de missiles balistiques et de drones", les avions (trois F-15E Strike Eagle) "ont été abattus par erreur par la défense aérienne koweïtienne", a déclaré le Centcom de l'armée américaine dans un communiqué, précisant que les six membres d’équipage s’étaient éjectés et étaient sains et saufs, rapporte l'Associated Press.
Le Koweït a abattu "par erreur" les avions de combats américains
"Au cours d’une confrontation intense, comprenant des attaques d’avions iraniens, de missiles balistiques et de drones", les avions (trois F-15E Strike Eagle) "ont été abattus par erreur par la défense aérienne koweïtienne", a déclaré le Centcom de l'armée américaine dans un communiqué, précisant que les six membres d’équipage s’étaient éjectés et étaient sains et saufs, rapporte l'Associated Press.
Chypre-Grèce
Suite à l'attaque de drone sur la base militaire britannique d'Akrotiri à Chypre, la Grèce va envoyer deux frégates et deux avions de chasse pour protéger l'île - (responsable du ministère grec de la Défense) L'une des frégates est la toute nouvelle "Kimon" de la famille Belharra, récemment acquise par la Grèce, de conception française, et qui dispose d'un système anti-drone.
Suite à l'attaque de drone sur la base militaire britannique d'Akrotiri à Chypre, la Grèce va envoyer deux frégates et deux avions de chasse pour protéger l'île - (responsable du ministère grec de la Défense) L'une des frégates est la toute nouvelle "Kimon" de la famille Belharra, récemment acquise par la Grèce, de conception française, et qui dispose d'un système anti-drone.