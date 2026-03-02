Ramadan : un guide religieux retourne à Diomaye Faye son «soukarou koor»

C’est L’AS qui donne l’information dans son édition de ce lundi. Le journal rapporte que Cheikh Ibrahima Diallo, fils de Cheikh Mouhidine Diallo, marabout réputé de Sagne Bambara, dans la commune de Sibassor (11 km de Kaolack), décédé en 2020, a retourné le «soukarou koor» que lui a envoyé le Président Diomaye Faye.

Il s’agit de denrées alimentaires et d’une enveloppe d’argent transmises par un membre du gouvernement, détaille le quotidien d’information. «L’intéressé explique avoir décliné [les cadeaux présidentiels] au nom d’un principe familial, rappelant que son père, jusqu’à son décès, n’acceptait pas d’aide provenant d’acteurs politiques», rapporte le journal.

«Cheikh Mouhidine Samba Diallo était un homme de Dieu qui a refusé sa vie durant toute collusion avec les hommes politiques et gouvernements successifs. Pour lui, tout rapprochement avec les politiques est une porte ouverte vers la corruption», rappelle-t-on dans un autre article consulté par Seneweb.