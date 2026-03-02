Les prix du pétrole flambent

Les prix du pétrole ont fortement augmenté lundi, les perturbations du trafic pétrolier dans le détroit d'Ormuz, véritable goulet d'étranglement, ayant suscité des incertitudes quant à l'impact des attaques américaines et israéliennes contre l'Iran sur l'approvisionnement de l'économie mondiale.

Le pétrole américain s'est négocié en hausse de 7,4 % à 71,97 dollars le baril, tandis que le Brent, référence internationale, a augmenté de 7,7 % à 78,46 dollars le baril.

La hausse des prix du pétrole laisse présager une augmentation du prix de l'essence pour les automobilistes américains, ainsi que d'autres produits, à un moment où de nombreux pays sont touchés par l'inflation (AP)