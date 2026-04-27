La France exprime sa «préoccupation face aux récents développements» au Mali

La France a exprimé lundi 25 avril « sa préoccupation » après les attaques d'ampleur inédites perpétrées au Mali par les rebelles touareg et la branche sahélienne d'al-Qaïda, a indiqué une source diplomatique française. « Elle condamne avec la plus grande fermeté les violences commises à l'encontre des civils » et exprime « sa solidarité à l'égard de la population malienne », a indiqué la même source.



La France « est également attentive à la sécurité de ses ressortissants sur place » et les appelle à la plus grande prudence. Sans citer la junte au pouvoir depuis le coup d'État de 2020 et son chef le général Assimi Goïta, qui n'a pas été vu depuis samedi, la France souhaite « qu'une paix et une stabilité durables soient instaurées au Mali ».