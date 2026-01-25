La Panenka de Brahim Diaz, les incidents, France - Sénégal... Les vérités de Pape Gueye après la CAN

C'est le héros du triomphe du Sénégal en finale de la CAN. Pape Gueye, auteur du but victorieux des Sénégalais face au Maroc, s'est exprimé au micro de Telefoot ce dimanche. L'occasion de revenir sur le scénario fou du match, la Panenka de Brahim Diaz ou encore une autre grosse affiche qui se profile : France - Sénégal à la Coupe du monde.





Sur le triomphe sénégalais

« C’était l’objectif de ramener cette coupe au Sénégal pour rendre fier notre pays, on sait que quand le Sénégal joue c’est comme si le pays s’arrêtait. Je ne suis pas une légende du Sénégal, j’arrive à un bon moment de ma carrière, j’ai 26 ans, j’ai aussi pas mal d’années devant moi, on verra à la fin de ma carrière si je suis une légende. »





Sur son but décisif

« Par rapport au match au scénario, c’est le plus beau but de ma carrière et le plus important surtout. C’était une vraie délivrance quand j’ai marqué, délivrer tout un pays comme ça c’est incroyable et c’est pour ça que je célébré avec de la hargne. »





La polémique des penaltys

« On marque avant, une faute est sifflée, l’arbitre décide de ne pas aller voir la VAR. Et ensuite faute pour eux, il va voir la VAR. On se dit que c’est injuste, c’est pour ça qu’il y a tous ces faits de jeu derrière. Des regrets sur notre réaction ? On est des humains aussi, on peut se tromper, on l’a reconnu parce qu’on est revenu sur le terrain mais je pense qu’il faut retenir le positif, c’était une CAN extrêmement bien organisé par le Maroc. »







Le discours décisif de Mané

« Le discours de Mané c’est fort parce que ce discours-là il a su l'avoir en bon moment, trouver les bons mots et remobiliser tout le monde. Ça montre aussi l’importance qu’il a dans notre équipe et on a su l’écouter. Et merci à Sadio pour tout ce qu’il a pu faire. Tous les moments qu’il a eu. Pour moi c’est le meilleur joueur africain. On espère qu’il va continuer quelques années avec nous. »





La panenka de Brahim Diaz

« Honnêtement c’est osé, moi je l’aurais pas fait, ce n’est pas un risque que j’aurais pris. Après c’est tenté s'il marque, je pense qu’il est derrière Zidane. »





Sur France – Sénégal

« Nos aînés avaient déjà joué ce match-là. C’est un match que tout le monde connaît en 2002, El-Hadji Diouf nous le rappelle souvent . Ca va être un bon match, ils ont énormément de talent. Après nous aussi on en a, donc on va se battre avec nos armes. Je pense qu’on peut rivaliser face aux plus belles nations du monde et je pense qu’on peut gagner ce genre de match, j’espère qu’on va le faire. En tout cas on va tout faire pour gagner. »