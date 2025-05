La Poste face à une crise financière alarmante : des milliards en jeu

Maguette KANE, directeur général de La Poste, a livré un état des lieux préoccupant de l’entreprise qu’il dirige. Selon lui, la société traverse une crise financière profonde, aggravée ces trois dernières années, avec des chiffres révélant une situation critique.



Dès sa prise de fonction, il révèle dans un entretien accordé au quotidien Le Soleil qu’il a découvert une institution aux indicateurs financiers et organisationnels alarmants, comme le confirment les documents de passation. Parmi les chiffres les plus marquants, les dettes fiscales et sociales atteignent 4,63 milliards de F CFA, tandis que 2,22 milliards sont dus à la mutuelle d’épargne et de crédit des agents du public et du parapublic (MECAP). A cela s’ajoutent 402,8 millions d’arriérés envers l’Institut de prévoyance maladie (IPM).





Les dettes fournisseurs dépassent le milliard de francs CFA, dont 300 millions sont dus aux compagnies aériennes pour l’acheminement du courrier international. Par ailleurs, La Poste a dû nantir plus de 5 milliards d’actions en garantie pour un emprunt bancaire, avec des échéances critiques fixées à août 2025.



L’inquiétude est encore renforcée par la situation des capitaux propres de l’entreprise et de ses filiales, tous en négatif. Une recapitalisation urgente de 163 milliards de francs CFA est nécessaire pour stabiliser le groupe : 146 milliards pour La Poste, 14 milliards pour Poste finances et 3 milliards pour EMS Sénégal.



Face à ces chiffres vertigineux, La Poste doit rapidement trouver des solutions pour sortir de cette impasse financière et éviter un effondrement irréversible.





















































Walf