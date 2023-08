La Russie confirme la mort du patron de Wagner, Evgueni Prigojine, dans le crash d’un avion au nord de Moscou

Un avion privé s’est écrasé mercredi dans la région de Tver en Russie alors qu’il effectuait une liaison Moscou-Saint-Pétersbourg, sans laisser de survivants, ont annoncé les services de secours. Selon les agences Ria Novosti, TASS et Interfax, se référant à l’agence russe du transport aérien Rossaviatsia, le nom d’Evgueni Prigojine était inscrit sur la liste des dix passagers de ce vol, avec celui de l’ancien commandant du renseignement militaire russe, Dmitri Outkine. Dans la soirée l’Agence du transport aérien russe a confirmé la présence de Prigojine à bord de l’avion accidenté. «Le chef du groupe Wagner, héros de la Russie, véritable patriote de sa patrie, Evgueni Prigojine, est décédé des suites des actions de traîtres à la Russie», a ne son coté posté Wagner dans un canal Telegram.



Un peu plus tôt Joe Biden s’était dit «pas surpris» par l’issue tragique de Evgueni Prigojine. «Je ne sais pas encore tout à fait ce qu’il s’est passé, mais je ne suis pas surpris», avait déclaré un peu plus tôt le président américain à des journalistes. Avant de désigner un potentiel responsable : «Peu de choses ne se passent en Russie sans que Poutine n’y soit pour quelque chose». Mykhaïlo Podoliak, un conseiller de la présidence ukrainienne, a affirmé sur X (ex-Twitter) que «l’élimination spectaculaire de Prigojine et du commandement de Wagner deux mois après (leur) tentative de coup d’Etat est un signal de Poutine aux élites russes avant les élections de 2024», estimant que «Poutine ne pardonne à personne».



«Il y avait 10 personnes à bord, dont 3 membres d’équipage. Selon les premières informations, toutes les personnes à bord sont décédées», indique sur Telegram le ministère russe des Situations d’urgence. Selon lui, cet avion privé Embraer Legacy s’est écrasé près du village de Kujenkino, dans la région de Tver, au nord-ouest de Moscou. «Le ministère russe des Situations d’urgence mène des opérations de recherche», a-t-il encore précisé. Des vidéos dont l’authenticité reste à confirmer ont été diffusées sur plusieurs chaînes Telegram se disant liées à Wagner, montrant un appareil tombant du ciel, ou encore des débris en feu dans un champ.



Apparu dans une vidéo lundi

Evgueni Prigojine était apparu lundi soir pour la première fois dans une vidéo face caméra depuis l’abandon de sa rébellion contre le Kremlin en juin, parlant dans un paysage désertique, habillé d’une tenue de camouflage et montrant un fusil d’assaut.



Il affirmait dans cette vidéo se trouver avec des mercenaires de sa milice en Afrique, où il travaillait à la grandeur de la Russie, appelant les volontaires à le rejoindre. Evgueni Prigojine s’était déjà exprimé depuis sa rébellion avortée via des messages audio diffusés sur diverses chaînes Telegram, mais jamais en parlant face caméra, comme il avait l’habitude de faire lorsqu’il se trouvait en Ukraine.



La rébellion de Wagner avait ébranlé le pouvoir russe, en plein conflit en Ukraine. Elle avait pris fin le 24 juin au soir avec un accord prévoyant le départ au Bélarus de Evgueni Prigojine, tandis que ses combattants pouvaient l’y rejoindre, entrer dans l’armée russe régulière ou retourner à la vie civile. Plus tôt dans la journée, ce mercredi, l’armée russe avait limogé, l’ex-commandant de l’invasion en Ukraine, Sergueï Sourovikine, en raison de ses liens avec le groupe paramilitaire Wagner et Prigojine.