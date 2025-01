La Sénégalaise de l'Automobile : plus d'un milliard volé, un des responsables arrêté

Dans son édition de ce 3 janvier, Libération évente un scandale financier à la Sénégalaise de l'Automobile, société spécialisée dans la vente de véhicules. L'affaire gérée par le parquet financier a déjà abouti à l'arrestation d'un des responsables de la boîte, souffle le journal.



Déféré par la Division des investigations criminelles (DIC), le mis en cause a déjà bénéficié d'un retour de Parquet, avance la même source. Qui croit savoir qu'il sera édifié sur son sort ce vendredi.



Libération, révélant le mode opératoire du mis en cause, souligne que «ce dernier était chargé de payer toutes les dépenses douanières de la société au niveau de la Perception de Dakar Port, mais durant un an, [le responsable] n'a délivré aucune quittance prétextant des retards dans le circuit.»



Or, embraye le quotidien d'information, «il est apparu récemment qu'il n'a jamais effectué lesdites dépenses alors que les chèques [ont] été encaissés».



L'enquête se poursuit pour débusquer ses complices, conclut Libération.