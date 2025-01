La base de l’armée française sera rétrocédée à la Côte d’Ivoire en janvier, annonce Alassane Ouattara

La base militaire française d’Abidjan va être rétrocédée à la Côte d’Ivoire en janvier, a annoncé, mardi 31 décembre, le président ivoirien, Alassane Ouattara, conformément à la politique de réaménagement du dispositif militaire français en Afrique.





« Nous pouvons être fiers de notre armée dont la modernisation est désormais effective. C’est dans ce cadre que nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d’Ivoire », a déclaré Alassane Ouattara, dans son allocution de fin d’année. « Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d’infanterie de marine de Port-Bouet [une commune d’Abidjan], sera rétrocédé aux forces armées de Côte d’Ivoire dès ce mois de janvier 2025 », a-t-il poursuivi.



Il a précisé que le camp serait baptisé du nom du général Thomas d’Aquin Ouattara, le premier chef d’état-major de l’armée ivoirienne.

Une élection présidentielle « apaisée »



La France a décidé de reconfigurer sa présence militaire en Afrique, après avoir été chassée de trois pays sahéliens gouvernés par des juntes hostiles à Paris, le Mali, le Burkina Faso et le Niger.





Le mois dernier, à quelques heures d’intervalle, le Sénégal et le Tchad ont à leur tour annoncé le départ des militaires français de leur sol et officialisé une « réorganisation ». La France a rétrocédé le 26 décembre une première base militaire au Tchad, à Faya dans l’extrême-nord désertique du pays.



La Côte d’Ivoire reste un allié important de la France en Afrique de l’ouest. Quelque 1 000 soldats étaient déployés au 43e BIMA, notamment dans la lutte contre les djihadistes qui frappent régulièrement le Sahel et le nord de certains pays du golfe de Guinée.



Mardi, le président ivoirien a, par ailleurs, évoqué, l’élection présidentielle d’octobre 2025, assurant que l’élection serait « apaisée », « transparente et démocratique ». Alassane Ouattara, qui aura 83 ans mercredi, ne s’est pas encore prononcé sur l’éventualité d’une candidature à un quatrième mandat.















































