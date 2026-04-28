La tourmente judiciaire s'intensifie autour de "Ndeya Beauté" encore visée par...4 nouvelles plaintes

Actuellement à la cave du parquet de Dakar, tout porte à croire que Ndèye Fatou Diatta alias Ndeya Beauté "risque gros"; autrement dit "elle est à un pas de la prison" pour paraphraser nos sources. La cause?



Dakarposte a appris que les plaintes s'amoncellent depuis quelques jours sur la table du procureur de la République. En effet, en sus des 11 plaintes, pas moins de quatre autres victimes réclament leurs sous à "Ndeya Beauté".



Aux dernières nouvelles, la dame , qui fait l'objet de 15 plaintes, encourt d'être "DPAC" (Détenue pour autre cause) pour reprendre le jargon des matons.



En clair, eu égard aux innombrables plaintes, elle pourrait être extraite de prison, dans les prochains jours, aux fins d'auditions.



Il nous revient que lors de son audition, elle a reconnu des difficultés de gestion et a affirmé avoir été elle-même flouée par certaines participantes, ce qui aurait causé la faillite du système.





Ndèye Fatou Diatta, alias "Ndéya Beauty", influenceuse TikTok, est accusée de détournement de tontine portant sur plus de 42 millions FCFA.



Elle a été placée en garde à vue par les pandores de la Brigade de Recherches de Dakar suite à 11 plaintes pour des faits présumés d'escroquerie et d'abus de confiance.



L'affaire est actuellement entre les mains du procureur de la République.