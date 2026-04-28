MARCHÉ DES TITRES PUBLICS : LE SÉNÉGAL LÈVE 68 MILLIARDS FCFA ET DÉPASSE SES OBJECTIFS

Le Sénégal signe une nouvelle performance sur le marché régional de la dette. À l’issue de l’adjudication du 24 avril 2026 sur le marché des titres publics de l’UEMOA, l’État a levé 68 milliards FCFA, dépassant son objectif initial fixé à 65 milliards. Une opération marquée par une forte demande, avec des soumissions globales atteignant plus de 80 milliards FCFA, soit un taux de couverture de 123 %.



Cette adjudication, structurée autour d’une émission combinée de Bons assimilables du Trésor (BAT) et d’Obligations assimilables du Trésor (OAT), traduit une stratégie de financement équilibrée entre court, moyen et long termes. Le BAT à 12 mois a permis de mobiliser près de 14,9 milliards FCFA, avec un rendement moyen pondéré de 6,81 %, confirmant son rôle clé dans la gestion de trésorerie de l’État.



Sur le segment obligataire, les maturités intermédiaires ont dominé. L’OAT à 3 ans s’est imposée comme le principal levier de financement, captant plus de 50 milliards FCFA, avec un rendement avoisinant les 7,9 %. Les émissions à 5 et 7 ans, plus modestes en volume, affichent respectivement des rendements de 7,78 % et 7,68 %, traduisant une relative stabilité de la courbe des taux, avec une légère prime sur les maturités longues.



Au total, les autorités ont retenu un peu plus de 84 % des offres, illustrant une approche sélective et maîtrisée de la mobilisation des ressources. Cette discipline dans l’allocation, combinée à une capacité à dépasser les objectifs, témoigne d’une gestion active de la dette publique.



L’opération a également été marquée par une diversification géographique des investisseurs. Cinq pays de l’Union ont participé à la souscription, avec une prédominance de la Côte d’Ivoire, suivie du Sénégal. Des contributions ont également été enregistrées en provenance du Burkina Faso, du Bénin et du Togo, confirmant la profondeur et l’intégration croissante du marché UMOA-Titres.



Dans un contexte régional caractérisé par des tensions de liquidité et des besoins de financement accrus, cette levée de fonds vient conforter le statut du Sénégal comme signature souveraine de référence. En dépassant son objectif tout en maintenant des conditions de financement relativement stables, Dakar envoie un signal positif aux marchés, attestant de la solidité de sa signature et de sa capacité à mobiliser efficacement l’épargne régionale.















































Rts