Lac Rose : en voulant jouer les médiateurs et calmer une bagarre, Daouda Guèye poignardé à mort dans une rixe entre mécaniciens

Un geste de paix qui vire au drame. À Keur Marième Mbengue, dans la zone du Lac Rose, un homme a perdu la vie en tentant de s’interposer dans une bagarre. Selon les informations rapportées par le quotidien Libération, la victime, Daouda Guèye, a été mortellement poignardée par l’un des protagonistes de l’altercation.



Une tentative d’apaisement qui tourne au cauchemar



Les faits se sont déroulés avant-hier, dans une ambiance tendue. Deux mécaniciens étaient engagés dans une violente dispute qui a rapidement dégénéré en bagarre. Témoin de la scène, Daouda Guèye décide d’intervenir.



Dans un réflexe citoyen, il tente de calmer les esprits et de séparer les deux hommes. Mais la situation bascule brutalement. L’un des mécaniciens, armé d’un couteau, porte un coup fatal à celui qui voulait pourtant ramener le calme.



Une issue tragique



Grièvement blessé, Daouda Guèye succombe à ses blessures, laissant derrière lui une onde de choc dans le quartier. Ce qui n’était qu’une altercation entre deux individus s’est ainsi transformé en drame mortel, coûtant la vie à un tiers innocent.



Un suspect en fuite activement recherché



Après son geste, le présumé meurtrier a pris la fuite. Mais, précise Libération, il a été formellement identifié par les enquêteurs.



Les forces de l’ordre ont immédiatement lancé une traque pour le retrouver. Une enquête est en cours pour faire toute la lumière sur les circonstances exactes de ce drame et procéder à son interpellation.















































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