Le 38ᵉ suspect de l’affaire Pape Cheikh Diallo tombe à Thiès

Agissant sur délégation judiciaire ordonnée par le juge d'instruction du premier cabinet près le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye, la Brigade de Recherches de la Compagnie de Keur Massar traque sans répit les membres d'un réseau présumé à travers le territoire national.

Avec le concours de leurs collègues de la Brigade de Recherches de Thiès, un nouveau suspect a été interpellé ce jeudi dans la capitale du Rail. Il s'agit du tapissier M. Mbaye, âgé de 30 ans, selon des informations exclusives de Seneweb.

Marié et père d'un enfant, l'homme, domicilié dans un quartier de Thiès, avait pris la fuite après l'éclatement de l'affaire impliquant Pape Cheikh Diallo et ses acolytes. Il a finalement été piégé, puis arrêté ce jour même par les gendarmes de la Brigade de Recherches de Thiès.

Ce 38ᵉ suspect interpellé dans le cadre de cette affaire a été conduit sous bonne escorte à Dakar cet après-midi par les éléments de la Brigade de Recherches de Keur Massar. Selon les premiers éléments, son partenaire, déjà sous les verrous, serait porteur du VIH.

La Gendarmerie nationale, sous le commandement du Général Martin Faye, poursuit sa mission régalienne afin d'assurer la protection des populations et de leurs biens.









































