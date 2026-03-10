Le CORED colle des avertissements à plusieurs organes de presse

Le Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias (CORED) hausse le ton. À travers deux avis rendus publics ce lundi 9 mars, le « tribunal des pairs » a adressé des avertissements à plusieurs médias nationaux pour des manquements graves aux principes professionnels du journalisme. Le CORED, l’organe d’autorégulation de la profession, a examiné deux dossiers ayant abouti à des sanctions à l’encontre de titres de presse quotidiens et de sites d’information en ligne.



Défaut de recoupement et droit de réponse bafoué



La première affaire fait suite à une plainte déposée par Amadou Oury BA, ancien coordonnateur de l’Institut supérieur d’enseignement professionnel (ISEP) de Mbacké. Ce dernier reprochait au quotidien Les Échos ainsi qu’aux sites Jotaay.net, Senenews.com et Emedia.sn d’avoir publié des articles portant atteinte à son honneur et à sa réputation, sans lui avoir donné la parole. Le Tribunal des pairs a tranché. Ces publications constituent une violation du droit de réponse et de l’obligation fondamentale de recoupement des sources. Bien que les médias concernés aient argué s’être appuyés sur des communiqués du personnel enseignant, le CORED a insisté sur l’obligation d’équité dans le traitement de l’information.





Le cas du journal Le Dakarois

Le second avis concerne une auto-saisine du Conseil contre le quotidien Le Dakarois. En cause, la publication, dans son édition du 2 janvier 2026, d’images jugées « choquantes » d’un accident mortel survenu sur la route de Diourbel.



Le CORED a fustigé la diffusion de clichés montrant les corps de victimes étendus sur la chaussée, estimant que de tels procédés heurtent la sensibilité des lecteurs ; sortent totalement du cadre éthique et déontologique et violent la dignité humaine.



Un « Mea Culpa » insuffisant

Si la rédaction du journal Le Dakarois a reconnu ses torts et présenté ses excuses, le CORED a noté que celles-ci n’avaient pas été publiées dans les délais recommandés. En conséquence, le Tribunal des pairs a conclu à la violation des articles 18, 57 et 65 du Code de la presse. L’instance rappelle à l’ensemble de la corporation que la liberté de la presse ne peut s’exercer sans une responsabilité éditoriale rigoureuse.

















































Walf

