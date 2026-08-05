Le Crépuscule de Locafrique : Fin de partie pour un empire familial

L’interminable feuilleton judiciaire qui tenait en haleine le monde de la finance ouest-africaine vient de connaître son épilogue. Après neuf années d’une guerre fratricide et d'un feuilleton judiciaire haletant, la Commission bancaire de l'UEMOA a tranché le nœud gordien en retirant définitivement son agrément à Locafrique.



La structure de crédit-bail, exsangue, est officiellement placée en liquidation immédiate. Pour orchestrer cette douloureuse transition, les autorités ont désigné Malick Ndiaye, figure respectée et ancien Directeur Général de La Banque Agricole du Sénégal (LBA) entre 2015 et 2023.



Ce dénouement sonne le glas d'un affrontement titanesque entre le père, Amadou Ba, président du conseil d'administration, et son fils, Khadim Ba. Ce dernier demeure incarcéré depuis le 4 octobre 2024, emporté par le scandale dit des « Lettres de créances litigieuses », une affaire de contentieux douanier estimée à quelque 67 milliards de FCFA.



Pourtant, l'éviction du fils et l’avènement d'une nouvelle gouvernance portée par le tandem Amadou Ba et Immencio Moreno laissaient présager un sursaut. Il n'en fut rien.



Rongée par des dettes abyssales, acculée par les actions en justice de fournisseurs impatients et affichant des indicateurs financiers irrémédiablement ancrés dans le rouge, Locafrique n'a pu être sauvée.

Notifiée de cette sentence par la Commission bancaire, l'autorité de tutelle sénégalaise n'a pu que constater les ruines de ce qui fut un fleuron national.

Dans cette tragédie moderne où l'orgueil l'a emporté sur la raison, le patrimoine familial s'effondre, ne laissant derrière lui que des vaincus.



