Le Football sénégalais à la conquête du Graal - De l’impérieuse nécessité de s’unir autour du Président Abdoulaye FALL

Dans le sillage de ses solides performances, dont les derniers résultats de l’équipe première qui ont séduit les férus du ballon rond aussi bien L’ Afrique que dans le reste du monde, le football sénégalais est assurément entré dans l’Élite. Par la qualité des prestations et le rayonnement international de ses ambassadeurs de plus en plus courtisés par les grands clubs, la vitrine de notre sport –roi force le respect. Ceci, en dépit des immenses attentes de la « famille » qui rêve de la concrétisation de chantiers majeurs tels que la réforme des compétitions locales, le financement du football amateur, le statut des joueurs locaux, le développement du football féminin et la restructuration du haut niveau. Mais, l’espoir est bien permis depuis l’avènement de M. Abdoulaye Fall à la tête de la Fédération sénégalaise de football(FSF). Brillamment élu voilà sept mois, l’homme du « Manko » et son équipe ont réussi à insuffler un nouvel élan à la gouvernance du football sénégalais. Une dynamique qui était d’ailleurs très attendue si l’on en juge par le parcours de M. Fall combinant à la fois rigueur administrative et passion du ballon rond.





Transcender les petites querelles…



Homme de dialogue et de consensus, ouvert aux critiques constructives , cet Inspecteur principal du Trésor et ancien président de la Ligue régionale de Diourbel et fondateur de plusieurs clubs locaux(ASC Diiwane, ASC Réveil de Bambey, ASC Bambey),entre autres casquettes, s’est appuyé sur un large front de soutiens au sein de l’écosystème footballistique sénégalais pou bâtir une victoire qui marque l’aboutissement d’un long travail de terrain, mené loin des projecteurs. Parallèlement à sa carrière sportive, il a gravi tous les échelons de l’administration financière jusqu’au poste de trésorier général du Sénégal (2020-2025).Donc, un technocrate aguerri au service du sport, un domaine qu’il connait bien. Cette expertise en gestion publique constitue un atout majeur pour la gouvernance de la FSF. Au sein de la Fédération, il a siégé au Comité exécutif à partir de 2021 et présidé la Commission des finances, avant de rejoindre la CAF en tant que membre de la commission d’audit et de conformité. « Mame Ablaye » comme il est surnommé affectueusement et sa team, n’ont pas perdu du temps pour imprimer une trajectoire probante à la gestion du football de notre pays grâce à une consolidation des acquis (dont le legs de Me Augustin Senghor) et à un accent prononcé sur la professionnalisation. Sous sa bonne étoile, les résultats sont assez révélateurs : qualification à la coupe du monde 2026 et acquisition d’une deuxième étoile à la coupe d’Afrique des Nations en terre marocaine, au terme d’une compétition âprement disputée. En bandoulière d’une vision tournée vers le renforcement des infrastructures et l’investissement massif dans la formation des jeunes talents, la professionnalisation des clubs, et flanqué de compétences solides et expérimentées, il bénéficie sans aucun doute, du soutien d’un large pan du football sénégalais.





Manko Wuuti Coupe du monde…



Toutefois, il faudra beaucoup plus de patience, de tolérance et de hauteur de la part de l’équipe dirigeante pour dépasser définitivement les petites querelles qui émergent depuis quelques mois. Relents du contexte chargé de la dernière élection ou bataille de positionnement au sein de la FSF ? En tout cas, à l’heure de la remobilisation de toutes énergies en direction de La coupe du monde (programmée au mois de Juin prochain), aucune divergence ne saurait être étalée au grand jour voire distraire la belle dynamique enclenchée depuis le mois de septembre 2025. Au risque de polluer l’environnement de la préparation de nos représentants voire de fragiliser cette belle symphonie familiale saluée par tous. Nul doute, l’homme du « Manko » bien connu pour sa discrétion et son sens élevé de l’écoute et de la responsabilité, saura trouver les ressorts nécessaires pour garantir l’unité et l’osmose au sein de la direction de la FSF, et favoriser durablement un climat de confiance et d’abnégation dans l’environnement de notre sport-roi, promis à de nouveaux succès à l’échelle internationale.





Abou KANE

