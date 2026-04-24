Le Front Patriotique Républicain (FPR – YOON WI) tient son AG

Dans un contexte national marqué par des recompositions politiques profondes et une exigence accrue de lisibilité de l’offre publique, le Front Patriotique Républicain (FPR – YOON WI) tiendra son Assemblée Générale, un rendez-vous politique structurant appelé à marquer une étape décisive dans la clarification de ses orientations et de son positionnement stratégique.

À cet effet, nous avons l’honneur de vous convier à assurer la couverture médiatique de cet événement, dont les modalités sont les suivantes :

► Date : Samedi 25 avril 2026

► Heure : À partir de 15h00

► Lieu : Salle Amady Aly DIENG, Éditions L’Harmattan Sénégal

VDN, à proximité de la CDC et de la Pédiatrie 24, Dakar.