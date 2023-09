Le Groupe Futurs Médias endeuillé- Décès de la journaliste Fatou Kiné Dème

La presse Sénégalaise endeuillée. En effet, dakarposte a appris que la journaliste Fatou Kiné Dème, l'une des présentatrices à la Tfm, est décédée des suites d'une longue maladie.



La défunte est décrite comme un modèle qui aurait pu inspirer les générations futures.





Ses désormais anciens collaborateurs, avec lesquels nous nous sommes entretenus au téléphone, sont sous le choc. Ils s'accordent à dire qu'ils perdent une travailleuse acharnée et une journaliste pétrie de talent.



Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses sincères condoléances à sa fratrie biologique éplorée, au groupe Futurs Médias, bref à toute la presse Sénégalaise.





Que son âme repose en paix et qu'elle demeure éternellement dans les jardins de Firdawss sous lesquels coulent des ruisseaux!