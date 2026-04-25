Le PR Diomaye a rendu visite à Thierno Ahmadou Tidiane Ba, Khalif Général de Médina Gounass

Le Président de la République a rendu visite à Thierno Ahmadou Tidiane Ba, Khalif Général de Médina Gounass, en marge du Daaka, au terme de sa tournée économique dans la région de Kolda.



En choisissant d’y conclure son déplacement, le Chef de l’État a marqué sa considération pour une haute autorité religieuse et pour une cité qui occupe une place éminente dans la vie spirituelle nationale. Médina Gounass, par son rayonnement et l’autorité morale qu’elle incarne, contribue de manière profonde à la paix sociale, à la transmission des valeurs et à la cohésion du pays.



Cette visite rappelle que la conduite de l’État ne se mesure pas seulement à ses projets et à ses réalisations. Elle se lit aussi dans l’attention portée à ce qui soutient durablement la stabilité de la Nation, la force de ses repères et l’unité du peuple sénégalais.