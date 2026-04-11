Le Sénégal lève 60 milliards FCFA avec un fort soutien des investisseurs locaux

Le Sénégal poursuit sa stratégie de financement sur le marché régional. Ce 10 avril, le Trésor publique sénégalais a levé 60,36 milliards FCFA sur le marché des titres publics de l'UMOA, à l'issue d'une émission combinée de Bons et Obligations assimilables du Trésor (BAT/OAT). Cette opération intervient trois semaines seulement après une précédente levée de 55 milliards FCFA, soit le 27 mars, confirmant la régularité du recours du pays au marché financier régional pour mobiliser des ressources budgétaires.



La levée de fonds s'est appuyée sur trois instruments financiers, à savoir un BAT à maturité de 364 jours, et deux OAT de 3 et 5 ans. Le BAT à court terme a concentré la majeure partie des souscriptions, avec 37,63 milliards FCFA mobilisés et un rendement moyen pondéré de 6,81%. Du côté des titres à moyen terme, l'OAT à 3 ans a permis de lever 17,25 milliards FCFA, assortis d'un rendement moyen de 7,98%, tandis que l'OAT à 5 ans a mobilisé 5,88 milliards FCFA, avec un rendement moyen pondéré de 7,76%.



L'un des éléments marquants de cette opération réside dans la participation significative des investisseurs domestiques. Au total, 55,87% des montants retenus, soit 33,72 milliards FCFA, proviennent d'investisseurs sénégalais. Cette forte contribution locale témoigne de la profondeur croissante du marché financier national et de la confiance des acteurs domestiques dans les instruments de dette souveraine.



Parallèlement à cette émission, le Trésor sénégalais a également mené une opération de rachat de titres d'un montant de 88,24 milliards FCFA. Ce type d'opération s'inscrit généralement dans une stratégie de gestion active de la dette publique, visant à optimiser le profil d'endettement du pays en ajustant les maturités ou en refinançant certains titres arrivant à échéance.















































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