Le cessez-le-feu USA-Iran sur le point d'échouer : les négociations piétinent, la crise du détroit d'Ormuz s'aggrave

Les États-Unis et l'Iran ont tous deux prévenu qu'ils étaient prêts à reprendre la guerre alors que le cessez-le-feu en cours approche de son expiration, le sort du deuxième cycle de pourparlers de paix à fort enjeu entre Washington et Téhéran restant incertain.



La Maison-Blanche a déclaré que le vice-président JD Vance était prêt à reprendre l'avion pour Islamabad afin de diriger la délégation américaine, qui comprendrait également l'envoyé spécial du président américain Donald Trump, Steve Witkoff, et le gendre du président, Jared Kushner.



Elles devaient initialement avoir lieu dans la capitale pakistanaise lundi, mais ont été interrompues après que l'Iran a annoncé son retrait des pourparlers visant à mettre fin à la guerre, qui a embrasé le Moyen-Orient et ébranlé les marchés mondiaux.





Le retrait de Téhéran a été en partie provoqué par la saisie par les États-Unis d'un navire de charge battant pavillon iranien en route vers un port dimanche. La marine américaine a déclaré que le navire n'avait pas respecté ses avertissements et qu'il tentait d'échapper au blocus des ports iraniens.



Le blocus est entré en vigueur la semaine dernière en réponse à la fermeture par l'Iran du détroit d'Ormuz depuis le début de la guerre, le 28 février, ce qui a provoqué une flambée des prix du pétrole dans le monde entier.



L'Iran a déclaré que le blocus naval de ses ports constituait une violation de l'accord de cessez-le-feu, ce que les États-Unis réfutent. Trump a insisté sur le fait que la marine américaine continuerait à l'appliquer jusqu'à ce que l'Iran rouvre la voie d'eau stratégique qu'il contrôle au trafic maritime, sans conditions.



"Le blocus, que nous ne lèverons pas tant qu'il n'y aura pas d'"accord", détruit absolument l'Iran. Ils perdent 500 millions de dollars (...) par jour, un chiffre insoutenable, même à court terme", a-t-il écrit dans un message sur son réseau Truth Social.





Téhéran a également déclaré qu'il refusait de s'engager dans des efforts diplomatiques sous la menace d'une attaque, après que le président américain a menacé, dans plusieurs messages publiés sur les médias sociaux ces derniers jours, d'intensifier les combats et de faire "exploser" le pays tout entier s'il ne parvenait pas à conclure un accord avec Washington.



"Trump, en imposant un siège et en violant le cessez-le-feu, cherche à transformer cette table de négociation - dans sa propre imagination - en une table de reddition ou à justifier un nouveau bellicisme", a écrit le président du parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, sur X lundi.



"Nous n'acceptons pas de négociations à l'ombre de menaces et, au cours des deux dernières semaines, nous nous sommes préparés à dévoiler de nouvelles cartes sur le champ de bataille", a-t-il ajouté.



Le Corps des gardiens de la révolution iranien (IRGC) - une unité d'élite dotée de sa propre marine qui répond directement à l'ayatollah - a averti qu'il prendrait pour cible tout navire qui tenterait de traverser le détroit d'Ormuz sans autorisation.



Les voies navigables facilitent le passage d'environ un cinquième des exportations mondiales de pétrole, de gaz et d'autres produits essentiels tels que les engrais.



Le baril de Brent, l'étalon international, s'échangeait à un peu plus de 95 dollars mardi, ce qui représente une forte baisse par rapport aux près de 120 dollars qu'il atteignait avant le cessez-le-feu, mais tout de même une hausse d'environ 40 % par rapport aux prix du début du mois de février.

