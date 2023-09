Le journal Financial Times parle de la crise politique au Sénégal

Alors que le président sénégalais Macky Sall est arrivé à New York pour le rassemblement de l’ONU de cette semaine, les manifestants pro- et anti-Sall se sont affrontés près de la mission de l’ONU du pays, dans le dernier signe de la crise politique qui s’eint à la nation ouest-africaine.



Une grève de la faim du chef de l’opposition du pays, des manifestations meurtrières avant l’élection présidentielle amèrement contestée de février prochain et une vague de coups d’État dans les États voisins ont créé une atmosphère combustible dans un pays traditionnellement considéré comme l’une des démocraties les plus stables d’Afrique de l’Ouest et un allié occidental dans une région de plus en plus volatile.

« Les troubles politiques ont mis les institutions et la démocratie du Sénégal à l’épreuve », a déclaré Ikemesit Effiong, chef de la société de conseil en recherche à risque SBM. « Dans le contexte de la régression démocratique régionale, la lourdeur du gouvernement de Sall pourrait déclencher les fantômes d’un passé plus incertain », a- t-il déclaré, se référant à la période qui a suivi l’indépendance en 1960 jusqu’aux années 1990, lorsque le Sénégal était effectivement un État à parti unique.



Le Sénégal est dans la tourmente depuis que les alliés de Sall l’année dernière ont lancé l’idée de cinq ans de plus en tant que président, en violation de la limite constitutionnelle de deux mandats. Cela a cristallisé les préoccupations des critiques du dirigeant de 61 ans quant à une dérive vers l’autoritarisme, déclenchant les troubles qui ont perturbé le pays depuis lors.

Le mouvement de protestation a été dirigé par le chef de l’opposition Ousmane Sonko, un ex-inspecteur fiscal des impôts qui s’est forgé une réputation de lutte contre la corruption après avoir découvert une prétendue évasion fiscale généralisée par l’élite sénégalaise, pour laquelle il a perdu son emploi. Parmi les accusés figuraient Aliou Sall, le frère du président.



Pourtant, la carrière politique de Sonko a été poursuivie par une accusation de viol qui, selon ses partisans, était politiquement motivée. Sonko a été acquitté en juin de l’accusation, mais une condamnation pour « corruption de la jeunesse » a conduit à une peine de deux ans de prison qui a mis en doute sa participation à l’élection.



Sonko a ensuite été accusé d’autres infractions, notamment en fomentant l’insurrection, en sapant la sécurité de l’État et en créant des troubles politiques. Il a ensuite entamé une grève de la faim qui a conduit à une période de soins intensifs dans un hôpital de la capitale Dakar.

Yaya Ague, un courtier d’assurance qui fait une pause sur la place de l’Indépendance de Dakar, a déclaré qu’il était prêt à voter pour Sonko, mais qu’il s’inquiétait de la rhétorique de l’homme de 49 ans. « Sonko peut être violent avec son discours », a-t-il déclaré.

Sall a finalement refusé de contester un troisième mandat. Mais il reste au centre d’une grande partie de la colère du public et a récemment nommé son Premier ministre Amadou Ba comme candidat à la présidence de la coalition au pouvoir.



Marie Gane, 52 ans, l’une des manifestantes anti-Sall à New York, a déclaré qu’elle voulait » Montrer à notre président… que nous sommes fatigués d’être dans la pauvreté », ajoutant : « Nous voulons que notre pays revienne ».

Mais Alima Keita, un partisan de Sall, l’a félicité pour avoir dirigé le développement du Sénégal, où l’économie a augmenté de 5 % en moyenne chaque année depuis qu’il est devenu président en 2012. «



Nous voulons quelqu’un qui travaille pour le pays, nous sommes donc là pour le soutenir », a déclaré le jeune homme de 34 ans.

Le boom du Sénégal a été alimenté par une industrie pétrolière et gazière naissante qui a contribué à financer des investissements dans des infrastructures telles que de nouvelles routes et des chemins de fer. Le FMI a récemment désigné le Sénégal comme l’une des économies les plus fortes d’Afrique et l’investissement étranger a augmenté de 21 % pour atteindre 2,2 milliards de dollars en 2021, selon les données les plus récentes de l’agence de commerce des Nations Unies.



Pourtant, beaucoup de jeunes Sénégalais qui composent la base politique de Sonko se plaignent d’être laissés pour compte dans un pays où le chômage des jeunes est proche de 20 %. L’impact du changement climatique sur la pêche et l’agriculture, sources traditionnelles de travail pour les jeunes, a exacerbé le problème.

La désillusion a convaincu de nombreux jeunes Sénégalais de se lancer dans des voyages périlleux en Europe à la recherche d’une vie meilleure. Plus de 60 personnes sont mortes le mois dernier lorsqu’un bateau qui a quitté le Sénégal a chaviré au large du Cap- Vert.



D’autres questions qui affectent le continent au sens large sont également en jeu au Sénégal, disent les observateurs. Huit coups d’État réussis en Afrique de l’Ouest et du Centre en seulement trois ans ont déstabilisé les démocraties et les autocraties et ont soulevé des questions sur le pays qui serait le prochain.



François Conradie, analyste au cabinet de conseil Oxford Economics Africa, a déclaré que le sentiment anti-français qui balayait les anciennes colonies françaises avait également le potentiel de

remodeler la politique sénénaise.

François Conradie, analyste au cabinet de conseil Oxford Economics Africa, a déclaré que le sentiment anti-français qui balayait les anciennes colonies françaises avait également le potentiel de remodeler la politique sénégalaise.



« Depuis l’indépendance [de la France], les gouvernements du Sénégal ont été favorables aux intérêts commerciaux français », a-t- il expliqué. « Maintenant, vous avez Sonko, un hard leftist qui a promis de changer le système et d’en faire un accord plus équitable pour le travailleur sénégalais. Le sentiment d’opposition à l’exploitation par les entreprises françaises est très pertinent. »

Il a noté que Sonko était un fervent partisan du chef du coup d’État du Mali, Assimi Goïta, qui a ébrisé son opposition à la France depuis qu’il a pris le pouvoir en 2021.



Il n’est pas clair si Sonko sera autorisé à se présenter à l’élection présidentielle, le ministre sénégalais de la Justice suggérant que sa récente condamnation l’a éliminé de la course.

Mucahid Durmaz, analyste principal de la société de renseignement à risque Verisk Maplecroft, a déclaré que son interdiction ne ferait qu’élargir les fissures de la société sénégalaise, « approfondirait la méfiance du public à l’égard des institutions de l’État, en particulier le système judiciaire » et soulèverait de nouvelles questions sur la crédibilité des élections.



Sonko n’est pas le premier des rivaux de Sall à être bloqué des élections en raison de difficultés juridiques. Khalifa Sall, un maire populaire de Dakar, n’a pas pu répondre au sondage de 2019 après avoir été reconnu coupable de fraude et corruption dans un procès que le groupe de défense des droits de l’homme Amnesty International a condamné comme injuste.

« L’affaire Sonko a suscité des soupçons selon lesquelles les affaires judiciaires contre une longue lignée de rivaux éminents de Sall font partie d’une chasse aux sorcières contre des personnalités de l’opposition.», a déclaré M. Durmaz.









































































