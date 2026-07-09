Le maire de Yeumbeul, Bara Gaye, reçu par le Président de la République

À l’approche des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce matin en audience le maire de Yeumbeul Sud, Monsieur Bara Gaye, venu lui présenter le projet du Village Planétaire, destiné à être implanté à Yeumbeul à l’occasion des Jeux.



Labellisé par le comité d'organisation des JOJ, ce projet ambitionne de faire du village une plateforme durable de convergence pour les jeunes, autour du sport, de la culture, de l'éducation par le sport et d'un héritage local de long terme.



Le Chef de l'État a pris note des besoins exprimés et des modalités de soutien de l'État, afin de garantir la réalisation de l'infrastructure et son bénéfice durable pour les populations après les Jeux. Il a salué une initiative qui traduit la volonté de l'État de rapprocher les JOJ de chaque territoire du Sénégal.