Le monde de la lutte endeuillé- Rappel à Dieu du promoteur Gaston Mbengue

Encore la grande faucheuse! En effet, dakarposte a appris le décès du promoteur de lutte Gaston Mbengue.



Alité depuis plusieurs mois, il nous revient de sources médicales que le "Don King" de notre "sport national" (la lutte ) a rendu son dernier soupir dans une clinique de la place située sur la Corniche.



Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses sincères condoléances à sa famille biologique éplorée mais aussi et surtout à l'univers de la lutte Sénégalaise.



Que son âme repose en paix et qu'il demeure éternellement dans les jardins de Firdawss sous lesquels coulent des ruisseaux!