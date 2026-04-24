Le point sur le séjour du Pr Diomaye Faye à Kolda

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est rendu, ce vendredi 24 avril 2026, à Médina Yoro Foulah pour procéder à la pose de la première pierre du nouveau centre de santé, une infrastructure essentielle pour les populations du département et un acte fort de présence de l’État dans une zone longtemps confrontée à l’éloignement des services de santé.



Aujourd’hui encore, le district sanitaire fonctionne dans les locaux d’un ancien poste de santé, alors qu’il couvre un bassin de population estimé à plus de 185 000 habitants, dans un département frontalier avec la Gambie et situé à près de deux heures du Centre hospitalier régional de Kolda. Le projet lancé par le Chef de l’État répond ainsi à une attente profonde des populations, rapprocher les soins, renforcer la prise en charge locale et offrir davantage de sécurité sanitaire aux familles.



Prévu sur une parcelle de 2 hectares, avec une surface bâtie de 2 961 m², le futur centre sera entièrement conçu de plain-pied afin de faciliter l’accès aux patients, aux personnes à mobilité réduite, au personnel soignant et aux services d’urgence. Il comprendra notamment des consultations, une maternité, un bloc opératoire, des urgences, une pharmacie, un laboratoire, des unités de prévention et de vaccination, ainsi qu’une capacité d’hospitalisation de 35 lits. La durée des travaux est fixée à 18 mois.



Dès l’entame de son discours, le Président de la République a donné à cette séquence sa portée la plus profonde en affirmant que l’acte posé est un acte d’espérance, la démonstration que Médina Yoro Foulah n’est pas oubliée, mais pleinement au cœur de l’État et des politiques publiques. Ce message a trouvé un écho fort dans l’intervention du maire, qui, au nom des populations, a exprimé leur satisfaction et leur gratitude devant cette réalisation attendue depuis longtemps, en annonçant que le centre porterait le nom du Président Bassirou Diomaye Faye. Au-delà de l’hommage, ce geste a donné à voir la charge symbolique de cette étape pour les habitants, celle d’un territoire qui se sent enfin pleinement regardé, entendu et pris en compte.



Cette séquence traduit ainsi une orientation claire du Chef de l’État, mettre fin au sentiment d’oubli dans les territoires éloignés, faire reculer les inégalités d’accès aux services essentiels et traduire, par des réalisations concrètes, une même promesse républicaine pour tous les Sénégalais.