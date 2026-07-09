Le président du conseil d'administration de la Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique (BADEA) reçu par le chef de l'Etat

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience ce jeudi Dr Fahad Al-Dossari, président du conseil d'administration de la Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique (BADEA).



Partenaire de longue date du continent, la BADEA accompagne le développement économique des pays africains. À l'issue de cette audience, l'institution a réaffirmé son engagement à soutenir la mise en œuvre de la Vision Sénégal 2050, en particulier dans le domaine des infrastructures, grâce à des mécanismes de financement innovants.



Cette rencontre conforte la dynamique de mobilisation des partenaires financiers autour des priorités de développement du Sénégal.