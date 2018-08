Les partisans d’Ousmane Sonko déversent leur bile sur Mimi Touré

Les partisans du leader de Pastef sont très remontés contre l’ancienne Premier ministre Mimi Touré. Pour cause, cette dernière n’a pas raté leur leader dans son dernier entretien accordé à nos confrères de L’Observateur. L’envoyée spéciale du chef de l’Etat a été claire dans sa sortie : « si Ousmane Sonko pense que c’est à l’école de l’insolence et des injures qu’il va galons en politique, il ne tardera pas à savoir ce qu’en pensent les sénégalais ». Voilà une phrase qui a mis en émoi les partisans de l’un des plus jeunes députés du pays.